Wimbledon: Vondrousova erste Halbfinalistin

Die 29-Jährige aus den USA verlor bei den 136. All England Championship in Wimbledon auch das sechste Viertelfinale ihrer Karriere. Sie unterlag der ehemaligen French-Open-Finalistin Marketa Vondrousova aus Tschechien 4:6, 6:2, 4:6.

Vondrousova toppt eigenes Rekordergebnis deutlich

Vondrousova steht erstmals seit ihrem Finaleinzug in Paris vor vier Jahren im Halbfinale eines Grand Slams, in Wimbledon hatte sie bislang nie die zweite Runde überstanden. "Verrückt", bekannte die Linkshänderin. Ihre Gegnerin in der Runde der letzten Acht ist am Donnerstag die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen oder Elina Switolina aus der Ukraine.