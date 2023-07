Zverev: „Habe kein Problem, so ein Match zu verlieren“

Alexander Zverev hat nach der eindeutigen Niederlage gegen den Italiener Matteo Berrettini sein Drittrunden-Aus bei den 136. All England Championships in Wimbledon nahezu klaglos akzeptiert. „Ich habe kein Problem, so ein Match zu verlieren. Matches, bei denen ich das Gefühl habe, dass ich sie selbst verliere, ärgern mich“, sagte er nach dem 3:6, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7) gegen den Finalisten von 2021.