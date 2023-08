Gesperrte Halep von US Open ausgeschlossen

Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Simona Halep (Rumänien) ist wegen der gegen sie verhängten vorläufigen Dopingsperre aus dem Teilnehmerfeld der US Open gestrichen worden. Statt der zweimaligen Grand-Slam-Siegerin rückt die US-Amerikanerin Taylor Townsend ins Hauptfeld, wie der US-Verband mitteilte. Der letzte Grand Slam des Jahres in New York startet am kommenden Montag (bis 10. September).