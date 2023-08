Halep von US Open ausgeschlossen wegen Dopingsperre - Frühere Weltranglistenerste beteuert Unschuld

Das hatte sich abgezeichnet: Angesichts der gegen sie verhängten vorläufigen Dopingsperre ist Simona Halep aus dem Teilnehmerfeld der US Open gestrichen worden.

Wie der US-Tennisverband bekanntgab, wird anstelle der zweimaligen Grand-Slam-Siegerin nun Taylor Townsend (USA) im Hauptfeld des am kommenden Montag beginnenden Tennis-Turniers stehen.

Dopingsperre: US Open schließen Halep aus

Ein endgültiges Urteil, das zunächst für Anfang August vorgesehen und dann durch ein unabhängiges Gericht in London auf unbestimmte Zeit verschoben worden war, steht nach wie vor aus.

Topstar sagt US Open ab

Bei der 31 Jahre alten Rumänin war während ihrer Teilnahme an den US Open im August 2022 in A- und B-Probe die unter anderem bei Nierenproblemen eingesetzte verbotene Substanz Roxadustat nachgewiesen worden. Diese erhöht die Anzahl der roten Blutkörperchen und führt ähnlich wie EPO zu einer besseren Sauerstoffversorgung.