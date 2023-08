US Open: Niemeier sorgt für Trainer-Hammer

Deutschlands Tennis-Star Jule Niemeier hat sich von ihrem Trainer Christopher Kas getrennt. Das berichtet die Bild -Zeitung. Die 24-Jährige soll nach ihrem Qualifikations-Aus für die US Open einen Schlussstrich gezogen haben.

Die Dortmunderin unterlag bereits in der ersten Runde der Qualifikation völlig überraschend mit 3:6 und 4:6 der Griechin Despina Papamichail und verpasste somit den Start im Hauptfeld des Grand-Slams. Der Tiefpunkt ihrer Ergebniskrise.

Noch im vergangenen Jahr schied Niemeier erst im Achtelfinale in New York gegen die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek aus, erreichte zuvor sogar das Viertelfinale in Wimbledon.