US Open: Riesenwirbel! Hat er Thiem (und Zverev) übel beleidigt?

Dieser Wutausbruch sorgt für mächtig Wirbel bei den US Open.

Der russisch-kasachische Profi Alexander Bublik, am Montag in drei Sätzen gegen den Österreicher Dominic Thiem unterlegen, hat Irritation ausgelöst, weil er im Thiem Lauf des Matches mit einem Wort belegt hat, das als behindertenfeindlich verstanden wurde - und dabei indirekt wohl auch Alexander Zverev „mitmeinte“. (NEWS Alles zu den US Open 2023)

US Open: Alexander Bublik sorgt für riesigen Wirbel

Der als Hitzkopf bekannte Bublik nannte Thiem in seiner Landessprache Russisch „Invalidam“, was sich als „Invalide“ übersetzen lässt, aber auch als „behindert“. Er sei es „verf***t nochmal leid, Invalidams ihre Karrieren zurückzugeben“, schimpfte Bublik über sich selbst.

Was Bublik offensichtlich meinte: Thiem erholt sich aktuell von einer langen Verletzungskrise infolge einer Handgelenksblessur. Bublik verlor mit 3:6, 2:6, 4:6 nun dennoch klar.

Bublik zeigte sich darüber gefrustet, zumal er in diesem Jahr schon gegen mehrere Spieler verloren hatte, die zuletzt von Verletzungen zurückgeworfen waren - unter anderem auch Alexander Zverev, dem Bublik beim Turnier in Halle unterlag. Auch Bubliks Niederlagen gegen Stan Wawrinka in Rotterdam, David Goffin in Hertogenbosch und Gael Monfils in Washington werden von Tennis-Fans und -Medien als andere Fälle vermutet, auf die Bublik anspielt.

Waren Bubliks Worte behindertenfeindlich?

Der Eindruck, dass Bublik Thiem, Zverev und andere behindertenfeindlich beleidigt hat, sorgte vor Ort in New York für mächtig Wirbel, in den sozialen Medien reagierten viele Fans entsetzt, auch Thiem äußerte sich in der Pressekonferenz auf Nachfrage eines Reporters.

„Ich weiß nicht, ob es richtig übersetzt ist“, reagierte er: „Falls ja, sollte man das nicht sagen, aus Respekt vor den Menschen. Aber womöglich war es so nicht gemeint. Was soll man sagen.“ Via X (ehemals: Twitter) schaltete sich auch Nick Kyrgios ein und nannte Bubliks Äußerung „fürchterlich“.

Wie beleidigend Bublik seine Worte tatsächlich gemeint hatte, ist aufgrund der unterschiedlichen Sprachgebräuche schwer zu bemessen: „Invalidam“ wird im Russischen für Menschen mit Behinderungen verwendet und ist dort auch das Wort für „Krüppel“, wird aber auch in anderen Zusammenhängen benutzt, etwa Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Unfällen oder Kriegsversehrungen. Es hat eine ähnliche Konnotation wie das auch im Deutschen bekannte, aber inzwischen auch eher veraltete „Invalide“.