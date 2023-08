US Open: Zverev scherzt nach Auftaktsieg - „Court riecht nach Weed“

Mit einer weitgehend überzeugenden Leistung zog der Hamburger bei den US Open in die zweite Runde ein, beim glatten 6:4, 6:4, 6:4 gegen den nicht zu unterschätzenden Australier Aleksandar Vukic sparte er zudem wertvolle Energie: Nach 2:09 Stunden beendete er das Match mit seinem 13. Ass.

US Open: Deutsches Duell in Runde zwei

Ein Beginn schon um 11.00 Uhr am Vormittag ist seine Sache nicht. „Um 6.30 Uhr aufzustehen mag ich nicht so gerne, andererseits hast du dann den ganzen Tag frei, musst nicht den ganzen Tag auf deine Matches warten.“

Korpatsch locker bei US Open weiter

US Open: Frühes Aus für Maria

In der zweiten Runde trifft Zverev auf Daniel Altmaier aus Kempen, der sich nach einem unglücklich verlorenem ersten Satz in 3:09 Stunden 6:7 (5:7), 6:3, 6:1, 6:2 gegen Constant Lestienne aus Frankreich in das deutsche Duell kämpfte.