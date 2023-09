Triumph für Geschichtsbücher! Djokovic egalisiert Uralt-Rekord und gedenkt verstorbenem Freund

Ein Triumph für die Ewigkeit! Novak Djokovic hat die US Open in New York gewonnen und mit seinem 24. Grand-Slam-Titel das nächste Kapitel Sportgeschichte geschrieben.

Der Serbe schloss durch das 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 gegen Daniil Medwedew (Russland) zur Australierin Margaret Court auf, die bislang alleine den Rekord für Triumphe bei den vier größten Tennisturnieren der Welt gehalten hatte.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

"Das bedeutet die Welt für mich", sagte Djokovic, der als ältester Spieler in der Geschichte des Profitennis in New York triumphierte: "Es ist schwierig zu beschreiben. Ich lebe wirklich meinen Kindheitstraum. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal hier stehe und über 24 Grand-Slam-Titel spreche."

Tochter Tara: „Schenkte mir ein Lächeln und eine Sieger-Faust“

Womöglich war es auch Djokovic-Tochter Tara, die ihrem Papa zum Sieg verhalf. „Sie sah mich an, als ich auf der Bank saß. Und sie lächelte mich an. Jedes Mal, wenn ich diese Art unschuldiger Kinderenergie brauchte, bekam ich sie von ihr. In den sehr stressigen Momenten, besonders im zweiten Satz, als ich einen kleinen Schubs brauchte, etwas Kraft, einfach nur Leichtigkeit, da schenkte sie mir ein Lächeln, eine Sieger-Faust“, erklärte Djokovic.

Familie, Freunde und Trainer Goran Ivanisevic saßen in der Box. Tochter Tara saß allerdings hinter der Bande am Spielfeldrand, gegenüber dem Platz ihres Vaters. Djokovic sagte: „Ich wollte meine Tochter umarmen, denn sie saß dort in der ersten Reihe.“

„Ich wusste nicht, dass sie dort sitzen würde. Wir hatten viel zu viele Leute für zu wenig Sitzplätze in der Box. Meine Frau hat sich zusammen mit meinem Team darum gekümmert. Ich wusste nicht, wer wo sitzt. Ich sah sie aber gleich, als ich auf den Court kam“, fuhr der 36-Jährige fort.

Außerdem erklärte der US-Open-Sieger, dass es einer seiner Wünsche gewesen sei, ein Grand-Slam-Turnier vor den Augen der eigenen Kinder zu gewinnen, wenn diese alt genug seien, um zu verstehen, was passiert. „Es ist so lustig, das zu sehen, und auch so interessant, das zu sehen. Sie ist sechs Jahre alt, mein Sohn neun und sie waren beide da. Sie wissen beide, was passiert“, sagte der Serbe.

Die neue Nummer eins schafft, woran Steffi Graf scheiterte

Für Djokovic (36) war es der vierte Triumph in Flushing Meadows, in 3:17 Stunden revanchierte er sich für die bittere Finalniederlage 2021. Damals hatte Medwedew (27) mit seinem ersten und bis heute einzigen Majorerfolg Djokovics Kalender-Grand-Slam verhindert.

Wie damals schloss Djokovic das Grand-Slam-Jahr auch diesmal mit drei Triumphen und einer Finalniederlage (Wimbledon) ab.

Schon vor dem Endspiel stand fest, dass Djokovic den Spanier Carlos Alcaraz an der Spitze der Weltrangliste ablöst. Dazu erhöhte er sein Preisgeldkonto um drei Millionen Dollar auf mehr als 175 Millionen Dollar - ein weiterer Rekord. Medwedew kassierte in seinem vierten Grand-Slam-Finale seine dritte Niederlage und muss sich mit 1,5 Millionen Dollar begnügen.

Margaret Court hatte 1973 ihren letzten Grand-Slam-Titel gewonnen. 50 Jahre später erreichte Djokovic die Bestmarke, an der unter anderem Steffi Graf (22) und Serena Williams (23) gescheitert waren.

Djokovic gedenkt Kobe Bryant

Djokovic nutzte Titel Nummer 24, um seinem verstorbenen Freund Kobe Bryant zu gedenken. Nach dem Spiel zog er sich ein T-Shirt mit einem Bild des legendären US-Basketballers über, „Mamba forever“ stand darauf geschrieben.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

„Kobe war ein enger Freund“, sagte Djokovic: „24 ist die Trikotnummer, die er anhatte, als er zur Legende wurde. Daher dachte ich, dass es eine nette symbolische Geste sein könnte, um ihm Anerkennung zu zollen für all die Dinge, die er getan hat.“

Bei den Männern liegt Djokovic nun zwei Titel vor seinem derzeit verletzten Dauerrivalen Rafael Nadal und hat vier Titel mehr gewonnen als der zurückgetretene Roger Federer.

---