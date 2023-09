Alcaraz über Bellingham: "Glücklich, dass er bei Real spielt"

Auch seine Titel-Mission bei den US Open bringt Carlos Alcaraz nicht davon ab, seinen Lieblingsverein Real Madrid zu verfolgen - und vor allem Jude Bellingham hat es dem Tennis-Superstar angetan. „Ich bin wirklich glücklich, dass er bei Real spielt. Er ist so ein toller, talentierter Spieler, einer der besten der Welt“, sagte Alcaraz nach seinem Zweitrundensieg über den Südafrikaner Lloyd Harris in New York.