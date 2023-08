La Liga: "Bin zehnmal besser als letzte Saison" - Bellingham verzückt Real

Real Madrid unter Trainer Carlo Ancelotti nicht im gewohnten 4-3-3? Bis auf wenige Ausnahmen eigentlich unvorstellbar. In dieser Saison müssen sich die Real-Fans beim Blick auf die taktische Aufstellung ihres Teams aber umgewöhnen. Denn wie schon das erste Pflichtspiel der neuen Saison in Bilbao bewies, agieren die Königlichen nun in einem 4-4-2 mit einer Raute.

Die Systemumstellung hat seinen Ursprung im Abgang von Karim Benzema, für den die Blancos keinen adäquaten Ersatz verpflichteten - nicht etwa, weil die Madrilenen keinen gefunden hätten, sondern viel mehr aufgrund von Jude Bellingham. Denn der zweitteuerste Spieler der Vereinsgeschichte sollte gleich ein bedeutender Fixpunkt im Spiel werden.

Daher lag ein großer Fokus im ersten Sommer-Trainingslager in den Vereinigten Staaten auch auf dem 20-Jährigen. Immer wieder unterbrach Ancelotti die Trainingseinheiten in Los Angeles, um den Engländer zu korrigieren und ihm seine Idee einzutrichtern: Der Italiener sieht Bellingham in einer offensiveren Rolle als dieser zuletzt bei Borussia Dortmund innehatte.

„Ich bin zehnmal besser als letzte Saison“

„Für ihn ist es am besten, ein Zehner zu sein, weil er nahe am Strafraum ist“, lieferte der 64-Jährige bereits nach dem Testspiel gegen den AC Mailand am 24. Juli den Grund für Bellinghams „neue“ Position.

Diese Entscheidung dürfte sich wohl als richtig erweisen, wie die ersten Pflichtspiele eindrucksvoll unter Beweis stellten. Denn gleich in seinem ersten Ligaspiel in Bilbao traf er - und krönte sich am zweiten Spieltag zum Matchwinner: Beim 3:1 gegen Almeria erzielte Bellingham die ersten zwei Tore der Königlichen und bereitete Vinicius Juniors Tor vor.

Und konstatierte danach: „Ich denke, ich bin zehnmal besser als letzte Saison. Ich bin wie ein Schwamm, der alles mögliche von seinen Mitspielern aufsaugt.“

Bellingham bringt Experten zum Schwärmen

Bellinghams nächste Gala dürfte die Presse erneut ins Schwärmen bringen - wie schon nach dem Ligaauftakt vorige Woche.

„Er ist groß, er ist präsent, er ist wirklich stark, er ist wirklich gut am Ball und er ist so geschickt und wir haben einige unglaubliche Ballberührungen von ihm gesehen. Ein paar brillante Messi-ähnliche Läufe von ihm, einfach sensationell“, hatte beispielweise Fußballexperte Phil Kitromilides im Optus Sport Fußball-Podcast nach Madrids Auftaktpartie analysiert.

„Wir haben auch gesehen, wie er sich zurückfallen ließ und in der Defensive aushalf, wir haben seine Ballbesitzgrafik am Ende des Spiels gesehen - er war überall, er hat überall auf dem Spielfeld gewirkt. Er war ein sehr, sehr wichtiger Spieler“, ergänzte Kitromilides.

Auch „Carletto“ hatte sich nach dem Spiel in Bilbao volles des Lobes gezeigt: „Er ist hervorragend. Er hat viel Persönlichkeit und hat sich sehr schnell an das System der Mannschaft angepasst. Es scheint, als ob er schon lange bei uns ist und er ist ein sehr talentierter Spieler.“