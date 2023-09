Hitler-Eklat beim Zverev-Match! Skandal bei US Open gegen Sinner

Ein Hitler-Eklat hat den epischen Viertelfinal-Einzug von Alexander Zverev bei den US Open überschattet.

In 4:41 Stunden Spielzeit kämpfte sich der 26-Jährige zum dritten Mal ins Viertelfinale von New York. Dort wartet nun eine Herkulesaufgabe gegen Titelverteidiger Carlos Alcaraz.

US Open: Fan erlaubt sich Hitler-Entgleisung

Fan in Zverev-Match nach Entgleisung verbannt

Das sagt Zverev zum Nazi-Spruch

Nach seinem Fünf-Satz-Sieg ging Zverev näher auf die Szene ein. „Der Mann fing an, die damalige Nationalhymne zu singen - Deutschland über alles. Das war ein bisschen zu viel.“

Immer wieder Ärger um Publikum bei US-Open

Das Publikum bei den Abendsessions im 23.000 Zuschauer fassenden Arthur Ashe Stadium war schon zuletzt in die Kritik geraten. Die ehemalige australische Profispielerin Rennae Stubbs schrieb kurz nach dem Zverev-Vorfall, dass es bei den abendlichen Trainingseinheiten Fans gebe, die „nicht gut“ seien.

Zverev: „Ich bin zurück“

Sportlich dagegen hatte Zverev reichlich Grund zur Freude. „Ich glaube, ich kann sagen, dass ich zurück bin“, sagte der Deutsche nach dem Match strahlend: „Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ich war im vierten Satz komplett am Ende. Das ist einer der besten Momente meiner Karriere nach meinem Comeback, nach allem.“ Gegen Alcaraz wolle er alles versuchen: „Ich weiß auch nicht, wie es endet. Aber ich werde alles reinlegen.“

Der Hamburger erreichte sein insgesamt zehntes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier und schloss damit zu Michael Stich auf. Boris Becker erreichte als bester Deutscher 23-mal die Runde der letzten Acht bei den wichtigsten vier Turnieren in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York.

Becker: „Werden über Match noch lange sprechen“

Für Zverev war es gegen Sinner der erste Auftritt im mächtigen Arthur Ashe Stadium in diesem Jahr. Nach dem überzeugenden Viersatzerfolg gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow war ihm bewusst gewesen, dass er eine weitere Steigerung braucht, um weiter träumen zu dürfen.

„Das ist echtes Drama, über dieses Match werden wir noch lange sprechen“, sagte Boris Becker bei Sportdeutschland.TV , als mehr als dreieinhalb Stunden gespielt waren: „Wie zwei Schwergewichtsboxer in der zehnten Runde.“

Mit besserem Ende für Zverev. Doch die Hypothek mit Blick auf das Alcaraz-Match, der seine Aufgabe gegen den Italiener Matteo Arnaldi problemlos löste und schon deutlich früher am Tag spielte, ist groß.

Die US Open im Liveticker

Körperliche Probleme! Sinner am Limit

Von Beginn an lieferten sich der Weltranglistensechste Sinner, der mit einem Masterstriumph in Toronto im August auch seine Ansprüche für New York angemeldet hatte, und Zverev ein intensives Duell, das beide Profis schwer forderte.