US Open: Doppel-Titel? Siegemund stapelt tief

Laura Siegemund will noch nicht über einen möglichen zweiten Doppel-Titel bei den US Open nachdenken. „Es geht jetzt darum, im Moment zu bleiben und nicht schon zum nächsten Match zu springen, zum Halbfinale oder Finale“, sagte die 34 Jahre alte Saarländerin dem SID am Tag nach dem Viertelfinaleinzug mit ihrer Partnerin Wera Swonarewa. Der Gegner in der Runde der letzten Acht wird erst am Montag ermittelt.