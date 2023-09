US-Open-Drama bis 1:32 Uhr nachts: Djokovic wendet Sensations-Aus ab

Grand-Slam -Rekordsieger Novak Djokovic hat auf seiner Titel-Mission bei den US Open eine sehr kritische Phase überstanden und dank eines furiosen Comebacks das Achtelfinale erreicht.

Der Serbe kämpfte sich gegen seinen stark aufspielenden Landsmann Laslo Djere nach einem 0:2-Satzrückstand zurück und gewann ein packendes Match in New York nach einer deutlichen Leistungssteigerung mit 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.

Der 36-Jährige verwandelte auf dem Weg zu seinem 24. Majortitel nach 3:47 Stunden seinen zweiten Matchball und verhinderte sein frühestes US-Open-Aus seit 17 Jahren. Es war das achte Mal in seiner Karriere, dass Djokovic ein 0:2 in Sätzen noch in einen Sieg drehte.