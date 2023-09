US Open: „Du hast Amerika stolz gemacht“ - USA feiern Gauffs ersten Grand-slam-Triumph

Die US-Amerikanerin Coco Gauff hat bei den US Open den größten Erfolg ihrer noch jungen Karriere gefeiert und sich ihren ersten Grand-Slam-Titel gesichert. Im Endspiel von New York setzte sich der erst 19 Jahre alte Publikumsliebling gegen die kommende Weltranglistenerste Aryna Sabalenka in einem umkämpften Finale mit 2:6, 6:3, 6:2 durch.