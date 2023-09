US Open: Frauen-Finale Gauff - Sabalenka live im TV, Stream und Ticker

Coco Gauff greift bei den US Open nach dem Heimsieg. Mit großer Nervenstärke ist die amerikanische Tennis-Hoffnung in ihr erstes US-Open-Finale gestürmt und trotzte dabei auch einer durch Klimaaktivisten ausgelösten langen Protest-Unterbrechung.

„Bei einigen Punkten war das Publikum so laut, dass ich dachte, ich hätte mein Gehör verloren“, scherzte Gauff nach dem 6:4, 7:5 gegen die Tschechin Karolina Muchova: „Aber macht weiter so, ich hoffe, das wird mir am Samstag helfen!“

US Open: Gauff gegen Sabalenka im Finale

Dann nämlich wird Gauff wieder die Unterstützung der Zuschauer in Flushing Meadows brauchen, wenn sie es im Arthur Ashe Stadium mit der Belarussin Sabalenka zu tun bekommt. Die Australian-Open-Siegerin entschied einen Nervenkrimi gegen Gauffs Landsfrau Madison Keys mit 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5) für sich und steht erstmals in ihrer Karriere im Finale von New York: „Das bedeutet mir sehr viel. Danke an alle, die so lange hier geblieben sind.“