Null Punkte! Nick Kyrgios aus Tennis-Weltrangliste gestrichen

Es ist der Tiefpunkt einer total verkorksten Saison. Aufgrund von Verletzungen konnte der Wimbledon-Finalist 2022 nur ein einziges Spiel in diesem Kalenderjahr absolvieren - bei den Boss Open im Juni in Stuttgart. Kyrgios verlor in zwei Sätzen (5:7, 3:6) gegen den Chinesen Wu Yibing.

Im zurückliegenden Jahr erlebte die ehemalige Nummer 13 der Welt (Oktober 2016) noch ein sportliches Hoch. In Wimbledon erreichte er sein erstes Grand-Slam-Finale, welches er jedoch gegen Novak Djokovic verlor. Nur wenig später triumphierte er in Washington D.C. im Einzel und Doppel bei den Citi Open. Bei den US Open kämpfte er sich bis ins Viertelfinale vor, sein bislang bestes Karriereergebnis in Flushing Meadows. Der verdiente Lohn war die Rückkehr in die Top-20.