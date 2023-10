Tennis-Ikone übt heftige Kritik an Preisgeldern

Die 36-Jährige macht in einer Medienrunde auf den Missstand aufmerksam und nannte als Beispiel das aktuelle Turnier in China: „Diese Woche läuft in Shanghai ein Männer-Turnier mit einem Preisgeld von 1,2 Millionen Dollar. Zur gleichen Zeit findet in China ein Frauen-Turnier statt, wo das Preisgeld bei 120.000 Dollar liegt.“