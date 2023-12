Muchova verpasst Australian Open 2024

Die tschechische Tennisspielerin Karolina Muchova wird die Australian Open verpassen. Wie die 27-Jährige am Donnerstag bekannt gab, verhindert eine Verletzung am rechten Handgelenk eine Teilnahme am ersten Grand-Slam-Turnier des kommenden Jahres (14. bis 28. Januar). "Leider sind die Schmerzen (...) wieder aufgetreten", schrieb die Nummer acht der Welt auf Facebook.