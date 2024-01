Andre Agassi gibt Einblicke ins Eheleben mit Steffi Graf: "Deutsche Ingenieurskunst"

Der frühere US-Superstar Andre Agassi hat am Rande der Australian Open von seiner Ehefrau Steffi Graf geschwärmt. Die seit Oktober 2001 verheirateten Tennis-Ikonen teilen neuerdings auch die Leidenschaft für Pickleball - und genießen gemeinsame Partien der Ballsportart, die Elemente des Badminton, Tennis und Tischtennis verbindet.

„Sie hat es einfach drauf. So wie immer. Sie schlägt mich in allem“, sagte Agassi im Eurosport-Interview und fügte schmunzelnd an: „Es ist perfekt. Ich schlage gerne Bälle, und sie rennt gerne. Sie macht daraus ein Training, und ich schlag einfach ein paar Bälle.“