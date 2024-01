Australian Open 2024 live im TV und Stream: Alle Infos zu Grand Slam mit Zverev und Kerber

In Melbourne steigt mit den Australian Open das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres! Vom 14. bis 28. Januar kämpfen über 200 Spielerinnen und Spieler auf Hartplatz um ein Rekordpreisgeld von umgerechnet rund 53 Millionen Euro. Als Center Court dient die fast 15.000 Zuschauer fassende Rod Laver Arena.

Australian Open 2024 live im TV & Stream

Australian Open live: Diese deutschen Stars sind dabei

Bei den Männer geht Alexander Zverev einmal mehr als großer Hoffnungsträger an den Start. Die deutsche Nummer eins präsentierte sich zuletzt in Topform, er führte das deutsche Team beim Nationenturnier in Sydney mit starken Auftritten zum Titel.