Australian Open 2024 live im TV und Stream: Kämpft sich Zverev ins Achtelfinale?

Tag sieben bei den Australian Open : Die dritte Runde steht an! Mit Alexander Zverev kämpft der letzte verbleibende deutsche Starter im Einzel um den Einzug ins Achtelfinale.

Die deutsche Nummer eins trifft am Samstag auf den 19-jährigen US-Amerikaner Alex Michelsen. Das Duell steigt als letztes Match in der Night Session in der Rod Laver Arena. Gegen den Weltranglisten-91. gilt Olympiasieger Zverev als klarer Favorit.