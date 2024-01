Australian Open: Deutsche Tennis-Hoffnung Seidel gnadenlos zerlegt

Ella Seidel schossen schon Mitte des zweiten Satzes die Tränen in die Augen, ihr Grand-Slam-Debüt bei den Australian Open hatte sich die junge Hamburgerin ganz anders vorgestellt.

Titelverteidigerin Aryna Sabalenka kannte auf der größten Bühne in Melbourne keine Gnade mit der 18-Jährigen, die vom Publikum in der Rod Laver Arena aufmunternd angefeuert wurde - am Ende beim 0:6, 1:6 aber völlig chancenlos blieb.