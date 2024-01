Australian Open: Djokovic gibt Rätsel auf - "So habe ich ihn noch nie erlebt"

Novak Djokovic: Auch Boris Becker rätselt

Djokovic wirkte in der Partie nicht voll auf der Höhe, zeigte Anzeichen einer Erkältung. Ex-Trainer Boris Becker spekulierte am TV-Mikrofon von Eurosport über ein „körperliches oder geistiges Problem“, das den früheren Schützling zu beeinträchtigen schien: „So habe ich ihn noch nie erlebt.“

„Er war eineinhalb Sätze lang der bessere Spieler. Ich habe nicht mein bestes Tennis gespielt und bin noch auf der Suche nach meiner Form“, sagte Djokovic, der während der Partie intensiv den Rat von Coach Goran Ivanisevic gesucht hatte: „Trotzdem habe ich einen Weg gefunden, in vier Sätzen zu gewinnen. Das zählt am Ende.“

Sinner unterstreicht gute Form

Zuvor hatte Jannik Sinner sich in guter Form präsentiert. Der italienische Davis-Cup-Champion zog in Melbourne durch ein 6:2, 6:2, 6:2 gegen den Niederländer Jesper de Jong souverän in die dritte Runde ein und trifft auf Etcheverrys Landsmann Sebastian Baez. Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres zählt Sinner zum engsten Favoritenkreis, sein bestes Ergebnis in Australien ist der Viertelfinaleinzug 2022.