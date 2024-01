Australian Open: Flugblatt-Eklat bei Zverevs Match

Beim Stand von 4:1 für Zverev im dritten Satz stürmte eine Frau mit Maske und Sonnenbrille auf der Tribüne in die erste Reihe und warf einen Stapel Flugblätter auf den Court und in die Zuschauerränge.

Australian Open: Anti-israelische Flugblätter bei Zverev-Match

Australien ist mit Israel verbündet, das seit dem Terrorangriff am 7. Oktober mit über 1000 hauptsächlich zivilen Todesopfern Krieg gegen die in Gaza regierende, radikale Palästinenser-Organisation Hamas führt, die noch immer über 100 israelische Geiseln in ihrer Gewalt hat. Nach Hamas-Angaben verloren in dem dicht besiedelten Gebiet dabei seitdem 25.000 Menschen ihr Leben.