Australian Open heute live im TV und Stream: Zverev und Struff gefordert

Deutscher Tag bei den Australian Open! Am Donnerstag sind insgesamt gleich neun Profis aus der Bundesrepublik gefordert.

Doch der Hamburger ließ in der ersten Runde noch einige Fragen unbeantwortet. Nach dem hart erkämpften 4:6, 6:3, 7:6 (7:2), 6:3 gegen den aufmüpfigen Landsmann Dominik Koepfer gilt es für Zverev nun, die Topform schnell zu finden und die Nerven zu bewahren.

Australian Open 2024 live im TV & Stream

Auch Jan-Lennart Struff, die Nummer 24 der Setzliste, will in die dritte Runde springen. Gegen den Lokalmatadoren Rinky Hijikata hatte der Warsteiner erst weit nach Mitternacht in einem Krimi 3:6, 6:3, 6:2, 6:7 (2:7), 7:6 (10:8) gewonnen. Nun wartet mit Miomir Kecmanovic ein starker Serbe auf Struff.