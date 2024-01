Australian Open: Korpatsch in Runde zwei

Tamara Korpatsch hat als erste deutsche Tennisspielerin die zweite Runde der Australian Open erreicht. Die 28 Jahre alte Hamburgerin kämpfte sich in ihrer Auftaktpartie gegen die Britin Jodie Burrage stark zurück und überstand durch ein 2:6, 6:3, 6:0 bei ihrer zweiten Teilnahme in Melbourne erstmals in die erste Runde. Nach 1:48 Stunden nutzte Korpatsch, Nummer 81 der Welt, ihren zweiten Matchball.