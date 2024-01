Australian Open: Medvedev nach großem Kampf im Halbfinale - trifft nun auf Alcaraz oder Zverev

Der zweimalige Finalist Daniil Medvedev ist nach einem Kraftakt über fünf Sätze ins Halbfinale der Australian Open eingezogen. Der Weltranglistendritte aus Russland rang in seinem 100. Grand-Slam-Match am Mittwoch den an Position neun gesetzten Polen Hubert Hurkacz in rund vier Stunden Spielzeit mit 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 nieder und erreichte zum dritten Mal in seiner Karriere die Vorschlussrunde in Melbourne.