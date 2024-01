Australian Open: Medwedew trotzt Mittagshitze

Mitfavorit Daniil Medwedew hat seine Auftakthürde bei den Australian Open nach Anlaufschwierigkeiten gemeistert. Der Russe profitierte beim Stand von 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners Terence Atmane aus Frankreich und erreichte in Melbourne zum siebten Mal in Folge in die zweite Runde.