Australian Open: Drama! Deutscher Stars mit Überraschung

Laura Siegemund hat in der ersten Runde der Australian Open für eine kleine Überraschung gesorgt. Die Doppelspezialistin aus Metzingen rang die an Position 17 gesetzte Russin Jekaterina Alexandrowa nach einem Dreisatz-Krimi mit 6:2, 3:6, 7:6 (11:9) nieder. Im Vorjahr hatte Siegemund in Melbourne die dritte Runde erreicht.