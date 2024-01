Djokovic erreicht 48. Grand-Slam-Halbfinale

Novak Djokovic steht zum 48. Mal im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Der 36 Jahre alte Serbe setzte sich in einem hochklassigen Viertelfinale bei den Australian Open mit 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3 gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz durch und nimmt seinen elften Triumph in Melbourne immer fester in den Blick. Ums Finalticket spielt der Ausnahmeathlet aus Belgrad gegen den Italiener Jannik Sinner oder den Russen Andrej Rublew.

{ "placeholderType": "MREC" }

"Ich habe viel gelitten in den ersten Sätzen. Es war sehr heiß, körperlich und emotional sehr zehrend", sagte Djokovic im On-Court-Interview mit dem verletzten australischen Profi Nick Kyrgios: "Es wird schwer im Halbfinale, beide sind in einer hervorragenden Form."

Djokovic wahrte mit seinem Erfolg seine nach neun Matches makellose Bilanz gegen Fritz und sicherte sich den elften Einzug in die Runde der letzten Vier Down Under. Bisher konnte er immer den Titel gewinnen, wenn er so weit kam. Der spanische Wimbledonsieger Carlos Alcaraz, der im Viertelfinale gegen die deutsche Nummer eins Alexander Zverev spielt, gilt als Hauptkonkurrent für Djokovic.