Heiliges Lob für Sinner: Sogar der Papst gratuliert

Die Lobeshymnen auf Italiens Tennis-Helden Jannik Sinner nehmen kein Ende - nun hat sich sogar Papst Franziskus zu Wort gemeldet. Der bekennende Sportfan schloss sich am Montag am Rande einer Audienz für die Mitglieder eines spanischen Tennisvereins den Glückwünschen für den Südtiroler an. Er müsse „den Italienern gratulieren, weil sie in Australien gewonnen“ hätten, sagte Franziskus.