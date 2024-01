Melbourne: Sinner in Runde drei

Mitfavorit Jannik Sinner zeigt sich bei den Australian Open in guter Form. Der italienische Davis-Cup-Champion zog in Melbourne durch ein 6:2, 6:2, 6:2 gegen den Niederländer Jesper de Jong souverän in die dritte Runde ein und trifft nun auf den Argentinier Sebastian Baez oder den Kolumbianer Daniel Elahi Galan.