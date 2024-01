Mirra Andreeva überrascht die Tennis-Welt - 16-Jährige in einem Klub mit Steffi Graf

Mit 16 Jahren kann man noch ins Schwärmen kommen, wenn man seinen Idolen ganz nahe ist. Mirra Andreeva spielte sich im vergangenen Jahr ins Rampenlicht. Beim Masters-Turnier in Madrid zog sie ins Achtelfinale ein und hatte danach einen Interview-Auftritt beim Tennis Channel .

Angesprochen auf ihr Idol Andy Murray ließ sie sich zu der Aussage „Er ist so wunderschön im richtigen Leben“ hinreißen. Worauf angesprochener Murray hinterher in den sozialen Medien postete: „Wie gut sie erst wird, wenn sie ihre Augen hat machen lassen.“

An diesem Mittwoch war keine Zeit mehr für Schwärmereien, als Andreeva auf ein weiteres ihrer Vorbilder traf. Ons Jabeur wird von der 16-jährigen ob ihres Spielstils bewundert. Doch das ließ sich die Finalistin des Juniorinnen-Wettbewerbs der Australian Open 2023 nicht anmerken. Die 54 Minuten in der Rod Laver Arena wurden zu einer Lehrstunde für die arrivierte Top 10-Spielerin.

6:0 und 6:2 hieß es am Ende für Andreeva, die vom ersten Ballwechsel an selbstbewusst und ohne Respekt spielte und am Ende Jabeur mit deren eigenen Waffen schlug. Die Stopps, sonst eine Spezialität der Tunesierin, kamen jetzt von Andreeva mit absoluter Präzision.