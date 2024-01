Nach erneuter Verletzung: Nadal-Schock vor Australian Open

Tennis-Topstar Rafael Nadal verpasst die Australian Open. Dies gab der 37 Jahre alte Spanier am Sonntag bekannt. Der 22-malige Grand-Slam-Sieger hatte bei seinem Comebackturnier in Brisbane nach einem Jahr Pause erneut eine Verletzung erlitten, die seine Teilnahme am ersten Grand Slam des Jahres in Melbourne (14. bis 28. Januar) unmöglich macht.

Eine MRT-Untersuchung ergab eine Muskelverletzung, allerdings nicht an der Stelle, an der er seine schwerwiegende Blessur hatte. "Im Moment bin ich noch nicht bereit, in Fünfsatz-Matches die maximale Leistung zu bringen. Deshalb fliege ich jetzt zurück nach Spanien, um meinen Arzt aufzusuchen, mich behandeln zu lassen und mich auszuruhen", teilte Nadal bei Instagram mit.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

"Auch wenn es für mich traurig ist, dass ich nicht vor den fantastischen Zuschauern in Melbourne spielen kann, ist das keine sehr schlechte Nachricht", fügte Nadal an: "Und wir sind alle positiv gestimmt, was die weitere Entwicklung in dieser Saison angeht."