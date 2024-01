Sabalenka und Gauff locker ins Viertelfinale

Sabalenka (25), die vor einem Jahr in Melbourne ihren bisher einzigen Grand-Slam-Titel gewonnen hatte, präsentiert sich beim ersten Major-Turnier des Jahres in Topform und gab in vier Partien noch keinen Satz ab. "Ich bin einfach glücklich mit meinem Level. Ich will hier bis zum letzten Tag bleiben", sagte die Belarussin.