Shais erstes Krabbeln: Osaka sieht auch Positives

Für Tennisstar Naomi Osaka hat ihr frühes Aus bei den Australian Open auch etwas Gutes. „Es ist ein neues, bittersüßes Gefühl. Ich bin so traurig, Melbourne so früh zu verlassen, aber ich freue mich so sehr, Shai bald wiederzusehen“, sagte sie über ihre Tochter, die nicht mit nach Australien gekommen war.