Tennis-Star bekommt bei Australian Open Schuhe nicht zu - deutscher Schiedsrichter hilft

Das Rätsel blieb am Ende unaufgelöst, Medvedev schaffte es in jedem Fall noch, das Match erfolgreich durchzustehen: Um 3.40 Uhr Ortszeit nutzte er seinen ersten Matchball zum 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0.

4:21 Stunden dauerte das Zweitrunden-Match, in dem der Weltranglistendritte einen 0:2-Satzrückstand drehte und so zum fünften Mal nacheinander in Melbourne in die dritte Runde einzog. Dort wartet nun der Kanadier Felix Auger-Aliassime.