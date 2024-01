Tennis: Zverev gegen Alcaraz in Melbourne

Alexander Zverev hält nach seinem Achtelfinal-Sieg gegen den Briten Cameron Norrie (7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6) die deutschen Hoffnungen im Einzel bei den Australian Open in Melbourne am Leben. Am Mittwochmorgen ab 9:00 Uhr wartet der Spanier Carlos Alcaraz auf den Olympia-Sieger von Tokio.