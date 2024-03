Prinzessin Kate: Genesungswünsche aus Wimbledon

Große Anteilnahme für Prinzessin Kate

Der All England Lawn Tennis Club in Wimbledon schickt der an Krebs erkrankten Prinzessin Kate Genesungswünsche. Die Königliche Hoheit ist Schirmherrin des All England Club und in der Tennisszene beliebt.

Prinzessin Kate 2023 in Wimbledon

© AFP/SID/GLYN KIRK