French Open: 2. Runde mit Zverev, Struff und Co. live im TV, Stream und Ticker

Meistert Alexander Zverev auch die nächste Herausforderung? Nach der geglückten Revanche im Giganten-Duell gegen Rafael Nadal (6:3, 7:6, 6:3), wartet in der zweiten Runde David Goffin auf die deutsche Nummer Eins. Neben Zverev sind am Donnerstag noch vier weitere deutsche Akteure bei den French Open im Einsatz.

Zverev hat gegen Goffin eine positive Bilanz (3:2), der Belgier befindet sich jedoch im Spätherbst seiner Karriere und ist aktuell nur die Nummer 115 auf der ATP-Weltrangliste. Zverev, der in Roland Garros dreimal in Folge das Halbfinale erreichte (2021-2023), verpasste die Vorjahresausgabe nach seinem tragischen Sturz gegen Nadal im Jahr 2022 verletzungsbedingt. Ob der deutsche Aufschlaghüne dieses Jahr über das Halbfinale hinauskommt? Gegen Goffin gilt er als klarer Favorit.

Neben Zverev ist Henri Squire aktuell der Mann der Stunde in Paris: Die Nummer 221 der Weltrangliste, der sich nur durch die Absagen einiger anderer Spieler überhaupt einen Platz in der Qualifikation ergattern konnte, hatte am Montag sein wildes Erstrunden-Duell gegen Max Purcell nach 3:21 Stunden Spielzeit und zwei längeren Regenpausen mit 6:2, 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (12:10) gewonnen.