French Open: Alcaraz problemlos weiter

Wimbledonsieger Carlos Alcaraz ist nach seiner holprigen Vorbereitung mit einem souveränen Sieg in die French Open in Paris gestartet. Der Weltranglistendritte aus Spanien, der in dieser Saison wegen einer Verletzung am Schlagarm auf Sand nur in Madrid aufgeschlagen hatte, gewann gegen J.J. Wolf aus den USA 6:1, 6:2, 6:1.