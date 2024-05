French Open: Alkoholverbot in den Stadien

Das Pariser Publikum ist gefürchtet. Wer es gegen sich aufgebracht hat, muss leiden. In diesem Jahr nehmen die Ausfälle auf den Tribünen allerdings offensichtlich absurde Züge an, Turnierdirektorin Amelie Mauresmo sah sich zumindest zu einer unpopulären Maßnahme genötigt. „Bislang war Alkohol in den Stadien erlaubt, aber das ist jetzt vorbei“, sagte die zweimalige Grand-Slam-Siegerin am Donnerstag.