Tennis: Quintett in Paris! Deutsche übersteht French-Open-Quali

Tennisspielerin Jule Niemeier hat sich über die Qualifikation ins Hauptfeld der French Open in Paris gespielt. Die 24-Jährige aus Dortmund setzte sich im Quali-Finale am Donnerstag gegen die Bulgarin Dalma Galfi 6:4, 6:1 durch. Für die Wimbledon-Viertelfinalistin von 2022 ist es der dritte Start in Roland Garros. In den vergangenen beiden Jahren war sie jeweils in der ersten Runde ausgeschieden.