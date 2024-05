Koepfer verpasst Überraschung gegen Medwedew

Tennis-Profi Dominik Koepfer hat bei den French Open in Paris eine Überraschung verpasst. Der Weltranglisten-65. unterlag am Montag in der Night Session dem favorisierten Russen Daniil Medwedew nach über drei Stunden Spielzeit mit 3:6, 4:6, 7:5, 3:6 und muss damit bereits nach der ersten Runde die Heimreise antreten.