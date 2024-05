Marterer verpasst dritte Runde in Paris

Tennisprofi Maximilian Marterer hat den Einzug in die dritte Runde bei den French Open verpasst. Der 28-Jährige aus Nürnberg musste sich am Donnerstag in Paris dem Belgier Zizou Bergs 6:3, 3:6, 1:6, 3:6 geschlagen geben. Die Partie, die auf einem der unüberdachten Außenplätze stattfand, musste wegen Regens mehrfach unterbrochen werden.