US Open live: Wer zieht ins Finale ein?

Bei den US Open in New York werden in der Nacht auf Freitag (MESZ) die beiden Finalistinnen bei den Damen ermittelt. Es könnte sogar zu einem rein-amerikanischen Duell kommen. So können Sie die Matches live im TV und Stream verfolgen.

Crunchtime bei den US Open in New York! Es kommt zum Showdown im Arthur Ashe Stadium, der größten Tennis-Arena der Welt. Die Halbfinals in der Damenkonkurrenz stehen an, während die Herren spielfrei haben.

Den Anfang machen ab 1 Uhr deutscher Zeit Aryna Sabalenka und Jessica Pegula. Sabalenka hatte das Turnier bereits 2024 und 2025 gewonnen. Gelingt ihr der dritte Coup in Serie?

Aryna Sabalenka kämpft um den Einzug ins Finale Aryna Sabalenka kämpft um den Einzug ins Finale © IMAGO/MediaPunch

US Open live: So verfolgen Sie das Halbfinale heute

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Weiter geht es mit dem Duell zwischen Coco Gauff und Jelena Rybakina. Gauff wehrte am Mittwoch gegen French-Open-Siegerin Mirra Andreeva zwei Matchbälle ab und kämpfte sich weiter. Bei Rybakina ist durch ihren Halbfinaleinzug sicher, dass sie ab Montag erstmals als Nummer eins der WTA-Weltrangliste geführt wird.

Am Freitag haben die Damen dann ihren freien Tag – dann werden die Halbfinals bei den Herren ausgetragen.

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