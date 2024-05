"Noch nie erlebt": Überraschender Gast bei Nadal-Match gegen Zverev

Überraschender Besuch in Paris: Beim womöglich historischen Erstrunden-Match zwischen Rafael Nadal und Alexander Zverev hat unter anderem auch Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic unter den Zuschauern Platz genommen.

Die Kameras fingen den Serben in Satz zwei auf der Tribüne ein, wenig später postete auch Roland Garros ein Video des 37-Jährigen auf Social Media.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Becker verwundert über Djokovic

„Ich kann mich nicht daran erinnern, dass schon einmal so viele Top-Spieler live im Publikum dabei waren. Speziell bei Djokovic habe ich das wirklich noch nie erlebt, dass er sich während des Turniers in der Arena die Konkurrenz live anschaut“, sagte Tennis-Legende Boris Becker am Eurosport-Mikrofon.