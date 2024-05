Sensation verpasst! Osaka scheitert dramatisch gegen Swiatek

Was für eine bittere Niederlage für Naomi Osaka bei den French Open ! Die Comebackerin hat Sandplatz-Königin Iga Swiatek lange am Rande der Niederlage und verliert letztendlich doch nach knapp drei Stunden mit 6:7, 6:1 und 5:7.

Die Japanerin, die erstmal seit zwei Jahren wieder in Paris aufschlägt, zog der Nummer eins der Weltrangliste ab dem zweiten Satz mit ihrem druckvollen Spiel fast den Zahn. Gerade in den entscheidenden Momenten war die ehemalige Nummer eins lange zur Stelle, nutze fünf ihrer neun Break-Möglichkeiten. Doch dann zeigte sie im dritten Satz nach einer 5:2-Führung Nerven, vergab einen Matchball und holte Swiatek zurück ins Spiel.

Die dreimalige French-Open-Siegerin Swiatek nutzte im Anschluss endlich einen ihrer zahlreichen Break-Bälle (3/15) und drehte das Spiel. Durch den Erfolg hat die Polin auch weiter die Chance auf den Titel-Hattrick in Paris nach den Erfolgen von 2022 und 2023. Zudem hatte sie auch schon 2020 in Roland Garros triumphiert.

Swiatek hat nun 16 Siege in Paris in Folge eingefahren und die erste große Prüfung in diesem Jahr bestanden.