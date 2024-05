Wieder Regen in Paris - Zverev bereitet sich auf Einsatz vor

Planen auf den Außenplätzen - und wieder verschiebt sich der Zeitplan: Auch am Donnerstag sorgt Regen bei den French Open in Paris für Spielunterbrechungen. Die um 11 Uhr begonnenen Partien von Maximilian Marterer und Henri Squire, die eigentlich bereits am Mittwoch ausgetragen werden sollten, mussten kurz nach 12 Uhr pausieren.