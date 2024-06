"Andere Welt": Zverev erwartet "schwieriges" Paris-Finale

Alexander Zverev will sich nicht zu lange über den Finaleinzug in Paris freuen - seine Mission läuft noch.

In seinem zweiten Major-Endspiel will sich der Hamburger am Sonntag (15.00 Uhr/Eurosport) endlich den Traum vom ersten Grand-Slam-Titel erfüllen. Als Gegner wartet der spanische Wimbledonsieger Carlos Alcaraz auf den 27-Jährigen.